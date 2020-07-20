Сегодня, 20 июля, около 15:30 произошло ДТП на пересечении улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября. Журналист информационного портала «Новости Саратова» оказалась на месте событий.

Произошедшее ДТП не особо критичное: столкнулись белый Renault и белая Lada. У последнего автомобиля немного помята передняя часть. Обошлось без пострадавших.

Но только в результате ДТП вновь стоит участок дороги на 50 лет Октября от Стрелки до 1-я Дачная.

Многие водители пытаются, минуя ДТП проехать по дублеру 50 лет Октября, но и там их ожидает не менее огромная пробка.