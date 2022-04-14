В Заводском районе мошенники обманули 88-летнюю пенсионерку на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Женщине позвонил якобы куратор отдела по выплатам компенсаций. Он сообщил, что ей положена компенсация на сумма в 285 тысяч рублей за приобретенные ранее лекарства и медаппаратуру. Пенсионерка поверила незнакомцу, поскольку действительно покупала в том году аппарат для глаз. После его использования зрение ее ухудшилось.

Саратовец убедил женщину оплатить оформление документов, транспортные расходы и курьера. Траты обошлись пенсионерке в 432 тысячи рублей. Деньги эти ей так никто и не вернул.

По данному случаю возбуждено уголовное дело.