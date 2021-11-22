По данным на 22 ноября часть образовательных учреждений в Саратове закрыта на карантин из-за распространения заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования области.

На карантин по коронавирусу ушли 11 групп в 10-ти детских садах, 34 класса в 27-ми школах и 3 группы в 2-ух профорганизациях Балашовского района — 49 студентов переведены на дистанционный режим обучения.

На карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыта одна школа Балаковского района.

Частично закрыты17 классов в 9-ти школах.

В четырёх ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 600 студентов 25 групп.