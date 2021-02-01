Представитель министерства образования Саратовской области Елена Темникова рассказала, сколько школ закрыто из-за коронавируса.

Полностью прекративших работу учреждений нет, только 59 классов в 38 школах, а также два детсада в Марксовском и Ровенском районах, частично восемь групп в восьми детских садах.

Из-за ОРВИ закрыто пять образовательных учреждений и пять классов в четырех школах, три группы в двух профорганизациях Балаковского и Саратовского района, один садик в Озинском районе, частично две группы в двух детсадах.

Студенты четырех групп восьми вузов получают знания дистанционно, в СГУ 60 процентов занятий проходят дистанционно, как и сессия в балаковском инженерно-техническом институте.