Сегодня, 16 сентября, еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 13 женщин и семерых мужчин в возрасте от 58 до 95 лет.

Общее число смертей достигло 2,68 тысячи.