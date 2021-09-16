Домой Рубрики Новости Саратова Из-за коронавируса скончались еще 20 человек в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Из-за коронавируса скончались еще 20 человек в Саратовской области По Новости Саратова - 16.09.2021 49 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 сентября, еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 13 женщин и семерых мужчин в возрасте от 58 до 95 лет. Общее число смертей достигло 2,68 тысячи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сотрудник РЖД в Саратвско области попался на махинациях с зарплатами Бензин в Саратове дороже среднего в ПФО Больше половины работников Саратовской области жалуются на коллег-сплетников ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сотрудник РЖД в Саратвско области попался на махинациях с зарплатами Новости Саратова - 16.09.2021 0 Работник РЖД в городе Ершове Саратовской области попался на махинациях с зарплатами. Об этом сообщает южная транспортная прокуратура. Используя свое служебное положение, злоумышленник вносил в... Бензин в Саратове дороже среднего в ПФО 16.09.2021 Больше половины работников Саратовской области жалуются на коллег-сплетников 16.09.2021 Из-за коронавируса скончались еще 20 человек в Саратовской области 16.09.2021 Володин о сдаче объектов в Петровске: Прошлые ошибки исправили 16.09.2021