По данным на 29 ноября часть образовательных учреждений Саратовской области остается закрыта на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Об этом сообщает региональный минздрав.

В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусом полностью закрыты детский сад в Вольском районе, школа в Калининском районе, в ней 62 учащихся и 4 педагога переведены на дистанционный режим.

Частично закрыты девять групп в семи детских садах, 50 классов в 39-ти школах, а также две группы Балашовского техникума механизации сельского хозяйства.

Из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты два детских сада Александрово-Гайского района, а пять школ переведены на дистанционный режим обучения.

Частично закрыты восемь групп в пяти детских садах, 37 классов в 21-ой школе на дистанционке.

В четырёх ВУЗах области на дистанционное обучение ушли 888 студентов 37 групп.