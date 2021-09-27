Сегодня, 27 сентября, количество школьников, находящихся на домашнем обучении достигло 4454-х человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

На данный момент в регионе переведены на домашнее обучение ученики 122-х классов из 62-х школ Саратовской области. Также закрыто 28 групп из 23-х детских садов и 30 групп студентов. Два детских сада Краснокутского района также полностью закрыты.

Также в связи с угрозой распространения ковида полностью закрыт «Питерский агропромышленный лицей», в общежитии которого проживало 240 студентов.