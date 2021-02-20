В Саратовской области из-за коронавируса закрыта школа в Озинском районе и еще 57 классов в других образовательных учреждениях. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Речь идет о 24 школах в Саратове, трех в Балашовском районе, двух в Петровском, Самойловском, Балаковском и Екатериновском, по одной в Марксовском, Новобурасском, Озинском, Пугачевском и Балтайском.

Частично закрыт энгельсский промышленно-экономический колледж, филиал СГТУ имени Гагарина в Петровске, саратовский колледж водного транспорта и строительства. А также девять групп в девяти детсадах — пять в Саратове, две в Перелюбском районе, по одной в Энгельсском и Пугачевском.

По причине ОРВИ и гриппа полностью закрыта школа в Краснопартизанском районе и шесть классов в пяти школах — две в Саратове, по одной в Вольском, Балашовском и Энгельсском.

Полностью закрыт детсад Самойловского района, в восьми вузах региона 12 групп получают знаний дистанционно.