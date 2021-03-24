В Саратовской области из-за коронавируса закрыты четыре группы четырех профорганизаций — по одной в Саратове, Балаковском, Базарно-Карабулакском и Балашовском районах. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

По причине коронавируса приостановили свою работу 13 групп в 11 детских садах — пять в Саратове, две в Энгельсском районе, три в ЗАТО Светлый, одна в Базарно-Карабулакском. В них 223 воспитанника и 24 воспитателя.

Из-за ОРВИ закрыт детсад в Петровском районе, а еще по две группы в двух детсадах Вольского и Базарно-Карабулакского района.

В восьми вузах Саратовской области 21 группа переведена на дистанционное обучение.