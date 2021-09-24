Рост заболеваемости ковидом вынудил власти перевести детей на дистанционное обучение.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Саратовской области по причине превышения эпидпорогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией предложил перевести все школы Саратова, а также учреждения дополнительного образования с 27 сентября на дистанционное обучение.

Об этом сегодня сообщает мэрия Саратова.

Пока дистанционка продлится для саратовских учеников по 11 октября.

Напомним, ранее на удалённое обучение перевели все балаковские школы. В Балакове школяры грызут науки из дома до 6 октября.