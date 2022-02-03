Саратовцы рассказалт в социальных сетях о затопленной дороге в Ленинском районе — на Московском шоссе.

— Не работает ни одна ливневка! А что будет вечером тут, — пишет пользователь.

Речь идет об участке местности в Елшанке.

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