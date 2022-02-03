Домой Рубрики Новости Саратова Из-за ливневки в Саратове затопило Московское шоссе РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Из-за ливневки в Саратове затопило Московское шоссе По Новости Саратова - 03.02.2022 58 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовцы рассказалт в социальных сетях о затопленной дороге в Ленинском районе — на Московском шоссе. — Не работает ни одна ливневка! А что будет вечером тут, — пишет пользователь. Речь идет об участке местности в Елшанке. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Саратове СКР: Юноша из Саратова не хотел идти в школу и соврал о вооруженном нападении В Саратове за смерть пациентки будут судить акушера-гинеколога ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Саратове Новости Саратова - 03.02.2022 0 В ходе проведения мониторинга СМИ на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, в которой сообщается о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Саратове.... СКР: Юноша из Саратова не хотел идти в школу и соврал... 03.02.2022 В Саратове за смерть пациентки будут судить акушера-гинеколога 03.02.2022 Двое приятелей из Вольска предстанут перед судом за ограбление прохожего 03.02.2022 Радаев раскритиковал медленный процесс раскрепления техники для уборки снега 03.02.2022