Сегодня, 18 января, в Саратовской области временно ограничили движение для пассажирского транспорта на трех дорогах регионального значения в Дергачевском районе. Об этом сообщает министерство транспорта Саратовской области.

Движение закрыто на дорогах: автоподъезд к поселку Жадовка от федеральной трассы, Орошаемый — Зерновой – Золотуха и Дергачи — Алтата — Орошаемый – Сафаровка.

Ограничения введены с 18:00 в связи с сильным ветром и снежными заносами. Запрет на движение транспорта продлится до 10:00 19 января.