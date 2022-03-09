Вечером 9 марта в Озинском районе Саратовской области временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов.

С 22.00 на участке федеральной трассы «Тамбов- Пенза-Саратов- Пристанное — Ершов- Озинки- граница с республикой Казахстан» перестали ездить грузовики и пассажирский транспорт.

Мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями: метель серьёзно ограничила видимость на трассе. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Трасса будет разблокирована с улучшением погодных условий, о чем сообщат дополнительно.