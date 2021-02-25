Дорожные пробки в Саратове по данным на 15:00 четверга, 25 февраля, оцениваются в восемь баллов, и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Уже почти парализовано движение по проспектам 50 лет Октября, Энтузиастов, Строителей, Ново-Астраханскому шоссе и улице Чернышевского.

Как сообщает пресс-служба мэрии Саратова, все коммунальные службы города переведены в режим усиленной работы. Последствия метели будут устраняться в круглосуточном режиме. Очистку улиц контролирует лично первый замглавы администрации Саратова Сергей Грачев.