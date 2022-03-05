Сегодня вечером, 5 марта, в Саратовской области введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Такая мера продлится до особого распоряжения. Она принята из-за неблагоприятных погодных условий: видимость менее 50 метров, низовая метель, порывы ветра до 20 м/с.

Ограничения коснулись трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

Также оно касается автотрассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград; автодороги Р-208 Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном и участка трассы на Казахстан (Озинский район).