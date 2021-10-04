Следователями поводится проверка по факту гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Сегодня днем, 4 октября, бригада рабочих прибыла на участок местности на улице Московской в Аткарске для ремонта труб водоснабжения. Трактор вырыл котлован, после чего 58-летний газоэлектросварщик спустился на дно ямы и стал лопатой откапывать участок трубы.

В этот момент грунт обрушился, завалив рабочего. Сотрудники бригады пытались помочь мужчине и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть рабочего.

Следователем проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.