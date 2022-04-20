В Саратове из-за обрушения моста поменяют движение автобуса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В связи с проведением работ на подпорном сооружении путепровода в Заводском районе до 30 июня временно введено ограничение движения транспортных средств по одной полосе Фруктового проезда на участке дороги длиной 150 м от ул. Ясельная в направлении улице Тульская.

По данному участку дороги осуществляется движение автобусного маршрута № 3. Объезд будет осуществляться по схеме: ул. Огородная – ул. Ясельная – ул. Ново-Астраханское шоссе – Фруктовый проезд и далее по схеме движения в направлении к ул. Тульская.