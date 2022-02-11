В бесконечных очередях жители Саратова простаивают по несколько часов.

В социальных сетях появились жалобы на невозможность попасть на прием к участковому терапевту в поликлинике ГУЗ СГМП № 1 (бывшая поликлиника №19).

В группе «Солнечный Саратов» ВКонтакте пользователь сообщает, что речь идет о филиале поликлиники на улице Лисина.

На фото к посту видно несколько десятков человек, ожидающих своей очереди к доктору.

Ни о какой социальной дистанции речи нет, хотя все пациенты в масках.

Пользователи в комментариях отмечают, что такая картина наблюдается в разных поликлиниках Саратова. Порой, чтобы закрыть больничный, посетители медучреждения должны простоять перед кабинетом к терапевту по полдня.

— Ждал 3 часа, а мой знакомый — 8 часов прождал. Это просто филиал ада какой-то, — рассказывают саратовцы о своих злоключениях.