Сегодня, 13 января, в Саратове состоялся очередной брифинг минздрава, на котором обсудили приход нового штамма коронавируса в регион.

Министр здравоохранения Олег Костин отметил, что в Саратове ожидается массовость заражения омикроном. Поэтому саратовские медики получили задание — наладить связь с пациентами через мессенджеры.

-Сразу ко всем не сможет прийти то количество врачей, которые у нас сейчас работают. Мы организуем работу поликлиник. Может даже подумаем, чтобы вообще закрыть плановый прием в поликлиниках на самый острый период, чтобы принимать только больных, — сказал Костин.