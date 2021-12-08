По данным на 8 декабря часть учебных учреждений Саратовской области остается закрыта в связи с заболеваемостью. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Из-за коронавируса частично закрыты 19 групп в 19-ти детских садах и 84 класса в 45-ти школах.

Из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыт детский сад «Пчелка» села Александров-Гай и

7 школ. Частично закрыты 17 групп в 12-ти детских садах и 262 класса в 82-вух школах.

В 3-рёх ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 431 студент 21 группы.