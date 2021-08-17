Обеспокоенные саратовцы рассказали об отсутствии воды на дачах в 32 кооперативах и поделились фотографиями засохших грядок. Всего пострадали более четырех сотен участков.

По словам дачников, воды нет все лето – ее перестали давать ещё 1 мая и до конца августа включать не собираются. Причины такого отключения не уточняли, а ответственные лица никаких действий не предпринимают. Как стало известно, участок, на котором располагалась насосная станция, перешел в частную собственность. Местные дачники предполагают, что отсутствие воды связанно с этим.

По информации бухгалтера одного их пострадавших участков, без воды осталось 32 дачных кооператива, в том числе СНТК «Волга», СНТ «Ромашка», «Гидрант», «Лесовик».

Хозяева участка, расположенного на Волжском берегу, 64 поделились фотографиями сожженных солнцем грядок.

— Растения и урожай под солнцем сгорели напрочь, пустая земля. Все дачники урожай посадили, и никто не ожидал, что такая ужасная ситуация получится. Информацию никто не предоставлял, молчали, и никто ничего не знает до сих пор. Наша дача вообще идет второй линией от Волги. Жить на Волге и остаться без воды — такая ирония, — рассказали корреспонденту новостного портала «Новости Саратова» пострадавшие дачники.

Некоторые владельцы участков провели городскую воду, но она идет слишком маленьким напором и обходится дорого. А раньше для полива использовалась вода из Волги через насосную станцию, которая теперь не работает.

— Многие бросили дачи в этом сезоне, лично мы наливаем до сих пор примерно 20-25 бутылок и загружаем в машину каждые выходные, но этого не хватает и на половину участка, тем более в аномальную жару. Из-за такой жары и сухости без воды работать вообще опасно, может и пожар случиться, — отмечает дачница.