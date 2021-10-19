В Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий. Из-за прогнозируемого мокрого снега и гололедицы на дорогах автомобилистам посоветовали поменять колеса машин.

Помимо дождя со снегом завтра, 20 октября, в отдельных районах Левобережья ожидается туман и сильный ветер.

В четверг, 21 октября, погода не улучшится. В регионе также ожидается облачность с прояснениями в виде дождя, мокрого снега и тумана. Порывы ветра усилятся.

В ГУ МЧС по Саратовской области просят автомобилистов соблюдать меры безопасности на дорогах и своевременно «переобуть» автомобили.