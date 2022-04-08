Режим повышенной готовности из-за паводка действует в 7 районах. Об этом сообщил сегодня, 8 апреля, председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, по состоянию на 10 часов утра зафиксированы подтопления 14 низководных мостов, 1 пешеходного моста, 2 плотин и 3 участков дорог. Отрезанными остаются 5 жилых домов в 2 населённых пунктах.

Продолжают работу 6 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах. Подъем уровня воды зафиксирован в 23 муниципальных районах.

Он уточнил, что в целях предотвращения и снижения последствий прохождения весеннего половодья режим повышенной готовности действует в 7 районах: Аткарский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Новоузенский, Турковский и Самойловский.