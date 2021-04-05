Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о паводке в Базарном Карабулаке.

Пострадали семь домов и надворные постройки.

Главе района поручили оказать помощь жильцам подтопленных зданий.

На сегодняшний день подъем уровня по сравнению с зимним меженным зафиксирован в следующих районах:

— Лысогорский, река Медведица +193 сантиметров (+20 за сутки);

— Хвалынский , река Волга толщина льда 28-45 сантиметров;

— Красноармейский, река Карамыш +20 сантиметров (+0 за сутки);

— Балтайский, река Алай +37 сантиметров (0 за сутки);

— Аткарский, река Медведица + 230 сантиметров (+40 за сутки);

— Аткарский, река Аткара + 95 сантиметров (+1 за сутки);

— Калининский, река Баланда +25 сантиметров (+15 за сутки);

— Романовский, река Карай + 286 сантиметров (+ 15 за сутки);

— Балашовский, река Хопер + 226 сантиметров (+40 за сутки);

— Новоузенский, река Большой Узень +16 сантиметров (+0 за сутки);

— Дергачевский, Нижне-Камышенское ВДХ +400 сантиметров (за сутки 66.99);

-Дергачевское ВДХ, около поселка Советский +35 сантиметров (за сутки +5);

— Новобурасский, река Медведица +50 сантиметров (за сутки 0 );

— Петровский, река Медведица +13 сантиметров (+2 за сутки);

— Пугачевский, река Большой Иргиз-6 сантиметров (за сутки -5, 0 за сутки);

— Татищевский, река Идолга +21 сантиметров (+1 за сутки);

— Аркадакский река Хопер +193 сантиметров (0 за сутки);

— Самойловский, река Терса -28 сантиметров (за сутки+17 );

— Самойловский, река Елань-80 сантиметров (за сутки +75);

— Екатериновский, река Сердоба (за сутки +50 сантиметров );

— Ртищевский, река Хопер (+10 сантиметров за сутки).

— Озинский МР река Большая Челыкла – ледостав, река Солянка – ледостав.

Угрозы подтоплений в этих районах нет.