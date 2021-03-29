В Саратовской области уже начался паводок и на сегодняшнем постоянно действующем совещании под председательством вице-губернатора-председателя правительства региона Юрия Юрина обсудили подготовку к этому.

Органы управления, силы и средства Саратовской территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов функциональных подсистем находятся в повышенной готовности.

Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.

Каждый день будет проводится мониторинг обстановки.

Отмечается, что в зону возможного подтопления попадают 99 населенных пунктов в 23 районах, 31 соцобъект, 34 моста, свыше 80 километров местных и региональных дорог.

Во время ледохода могут возникнуть 22 затороопасных участка на реках в восьми районах региона. Для избежания этого намечено проводить превентивные подрывы льда на 20 участках в Лысогорском, Саратовском, Самойловском, Дергачевском, Балашовском, Озинском районах. Еще в двух — Петровском и Калининском, работы на шести участках планируются только в случае образования заторов.

Для этих целей создан запас взрывчатки свыше 470 килограмм.

В службе спасения Саратовской области сформировано 27 групп для поисковых и аварийно-спасательных работ, которые укомплектованы соответствующей техникой, оборудованием и снаряжением. Кроме того, создаются резервные группы для быстрого реагирования.

Юрий Юрин отметил, что их сил и средств достаточно для прикрытия всей территории области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе ожидается сильный паводок. Потом синоптики изменили свои прогнозы.

Для местных спасателей проходили учения по подготовке к паводку.