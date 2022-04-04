В Дергачевском районе зафиксирован перелив плотины. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в результате оказались отрезаны три населённых пункта: посёлки Восточный, Цементный и Славино.

— В зоне подтопления находятся порядка 500 жителей. Граждан из групп риска среди них нет. Запас продовольственных товаров и медикаментов имеется. Кроме того, есть объездной путь через посёлок Красная речка по грунтовой дороге. На месте работают оперативные службы, — пишет он.

По последней информации, также произошёл перелив 8 низководных мостов и 1 участка дороги в Аткарском, Дергачевском, Калининском, Красноармейском, Лысогорском и Самойловском районах.