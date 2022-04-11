Сегодня, 11 апреля, в Саратове проходит эвакуация нескольких общеобразовательных заведений из-за угрозы взрыва.

— В школах 1 и 77 проводятся мероприятия экстренных служб по обследованию зданий образовательных учреждений, — сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

В настоящее время ученики и педагоги покидают здания школ.

Напомним, в последние дни случаи эвакуации школ и торговых центров в Саратове участились. Такие же мероприятия проводились 6 и 7 апреля. В связи с тем, что дети медленно собираются при эвакуации, родителей попросили научить их одеваться быстрее.