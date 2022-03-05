Сегодня, 5 марта, на территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи. Из-за сложных погодных условий особое внимание уделяется обработке спусков и подъемов, пешеходных переходов и тротуаров противогололедными материалами.

Днем в работах задействованы 4768 рабочих и 325 единиц техники:

— дороги местного, федерального и областного значения убирают 224 единицы техники;

— дворовые территории очищают 1400 дворников и 52 машины;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 49 машин спецтехники и 2496 человек;

— объекты социальной сферы расчищают 667 технических сотрудника