Повреждение на городском водопроводе по адресу: улица Хомяковой, 29, — оставило часть жителей Саратова без холодной воды.

Коммунальная авария произошла сегодня, 6 апреля, — сообщили в ООО «КВС».

По этой причине отключено холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц: Хомяковой — Новокрекингская — Брянская — Брянский пр., а также улиц: Брянская, Брянские пр-ды, Санаторные пр-ды, Минская, Акмолинская, Акмолинские пр-ды, Больничный пр., пос.Князевка.

Воду обещают вернуть в дома горожан примерно к 6-ти часам вечера текущего дня.