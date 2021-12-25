Накануне, 24 декабря, задымилось здание на 3-й Дачной в Саратове. Первым делом об этом сообщили очевидцы, которые заметили пожарные машины, перекрывшие дорогу на 50 лет Октября.

-Задымление на территории административного здания переменной этажности (назначение уточняется). Загорание в подсобном помещении на площади 20 квадратных метров, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС.

Группа «Саратовский городской электрический транспорт» сообщает, что во время пожара встали «тройки» на площади Ленина.

По предварительной версии, сгорела пекарня.