Природные пожары полыхают в нескольких районах Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

Вчера в Пугачевском районе загорелся камыш на окраине поселка Емельяновский. К месту были направлены три пожарных расчета. Бойцы которых передали с места о возможной угрозе распространения огня на жилые дома. По этой причине группировка пожарных была наращена.

Через несколько часов тушения пожарным удалось предотвратить возгорание жилых домов. Сгорели только хозяйственные постройки.

Кроме того, прямо сейчас в Саратовской области горят леса и поля в Екатериновском и Вольском районах Угрозы населенным пунктам нет.