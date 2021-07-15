Крупная авария и несколько мелких в Саратове привели к образованию пробок.

Из-за упавшего с моста в Заводском районе города грузовика и закрытия моста на время ликвидации ЧС, на дорогах, ведущих к центру Саратова, образовались заторы.

В частности, движение затруднено по Астраханской улице, Политехнической, 2-м Станционном проезде и Степана Разина.

Кроме того, возникли проблем у тех, кто в данный момент едет из Энгельса в Саратов. На мосту произошло мелкое ДТП. Ливень спровоцировал пробку на улице Аэропорт в сторону Юбилейного. Там затопило тоннель.

А также на нескольких улицах в центре Саратова движение затруднено из-за мелких аварий.

Видео Игорь Соловьев