Домой Рубрики Новости Саратова Движение на Шелковичной улице в Саратове перекрывают на неделю РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Движение на Шелковичной улице в Саратове перекрывают на неделю По Новости Саратова - 17.08.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С сегодняшнего дня, 17 августа, закрывают проезд по улице Шелковичная между улицей Хользунова и 2-м Камышинским проездом Саратова. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс». Причина — ремонт теплосетей. Работы должны завершиться примерно 24 августа. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жителей Энгельса ждут концерты и лазерное шоу на День города Почти 2,5 тысячи табличек с адресами не хватает в Саратове Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жителей Энгельса ждут концерты и лазерное шоу на День города Новости Саратова - 17.08.2021 0 В Энгельсе пройдут концерты, лазерные шоу и мастер-классы, посвященные 274-ому Дню рождения города. Масштабные мероприятия планируются с 23 по 29 августа. Их обсудили на заседании... Почти 2,5 тысячи табличек с адресами не хватает в Саратове 17.08.2021 Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 17.08.2021 Коронавирусные ограничения положительно сказались на результатах ЕГЭ в Саратовской области 17.08.2021 Новый автобус начал ходить в Саратове 17.08.2021