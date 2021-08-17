С сегодняшнего дня, 17 августа, закрывают проезд по улице Шелковичная между улицей Хользунова и 2-м Камышинским проездом Саратова. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Причина — ремонт теплосетей.

Работы должны завершиться примерно 24 августа.