В Волжском районе Саратова обнаружено очередное дистанционное мошенничество. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

На днях 36-летний местный житель нашел в соцсетях объявление с предложением зарегистрироваться на сайте и получить за это бонусы в виде трех тысяч рублей. Он заинтересовался и оставил свой контактный телефон.

Вскоре ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и подтвердил заявку. Также незнакомец уточнил, что для получения денежного бонуса необходимо назвать код из смс-сообщения. После этого потерпевший обнаружил списание с карты 18,9 тысяч рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело.