В Саратовской области резко подорожали строительные материалы.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, «сигналы поступают» о росте цен по нескольким позициям до 28%.

По этой причине Бусаргин обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой вмешаться в ситуацию и выяснить, чем обосновано такое увеличение. По-мнению чиновника, любые спекуляции должны жестко пресекаться.

Что касается товаров первой необходимости, то они, по словам чиновника, резко не выросли в цене.

Мониторинг цен на продукты питания, бытовую химию и стройматериалы будут продолжать каждый день.

В то же время Бусаргин поручил увеличить количество сельхозярмарок и их продолжительность.

Кроме того, будут предложены меры поддержки для торговых центров, с которыми расторгают договоры аренды магазины, из-за санкций покидающие российский рынок.

В правительстве региона обещают также обеспечить запас зерна на всех мукомольных заводах Саратовской области и закупку недостающих посадочных материалов для весенне-полевых работ у отечественных производителей.