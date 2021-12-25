В связи с метелью и снегопадом мэр областного центра Михаил Исаев поручил своему первому заместителю Дмитрию Алексееву развернуть оперативный штаб.

Перед коммунальными предприятиями поставлена первоочередная задача в максимально сжатые сроки после окончания осадков провести расчистку магистралей, тротуаров, остановок общественного транспорта и конечных пунктов.

Об этом 25 декабря информирует мэрия Саратова.

Главам районных администраций совместно с комитетом по ЖКХ поручено круглосуточно следить за территориями, вести работу с управляющими компаниями по очистке дворов и кровель. На особом контроле — состояние сетей и аварии на них.

Руководству «Транспортного управления» и СГЭТ поставлена задача осуществлять постоянный мониторинг работы общественного транспорта и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Утром 26 декабря глава областного центра Михаил Исаев намерен проверить исполнение своих поручений.