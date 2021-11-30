Сегодня утром, 30 ноября, обнаружились последствия сильного ветра, обрушившегося ночью на Саратов.

На улице Лисина часть кровли из досок и кровельного металла с дома №14А снесло ветром. Они приземлились на припаркованные внизу автомобили. Одну машину повредило.

Очевидцы отмечают, что кровлю также унесло и на территорию детского садика, а часть крыши все еще может слететь вниз в любой момент.

Напомним, жильцы этого дома ранее жаловались на качество работы обслуживающей компании властям, однако присланная проверка не нашла нарушений.