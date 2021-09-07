Сегодня, 7 сентября, на пересечении улиц Астраханской и Кутякова образовался затор из-за сломанного светофора. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

—Светофоры не работают. Мигают жёлтым во все стороны. Все едут как едут,-пишет саратовец.