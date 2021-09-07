Домой Рубрики Новости Саратова Из-за сломанного светофора центр Саратова встал в пробки РубрикиНовости Саратова Из-за сломанного светофора центр Саратова встал в пробки По Новости Саратова - 07.09.2021 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 сентября, на пересечении улиц Астраханской и Кутякова образовался затор из-за сломанного светофора. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях. —Светофоры не работают. Мигают жёлтым во все стороны. Все едут как едут,-пишет саратовец. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Важно, что удаётся постепенно решать вопросы развития Шихан-2 Несовершеннолетняя жительница Балаково получила условный срок за грабеж Четыре улицы Саратова остались без воды до вечера ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Важно, что удаётся постепенно решать вопросы развития Шихан-2 Новости Саратова - 07.09.2021 0 Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о комплексном решении проблем жителей военного городка в Вольском районе. - Важно, что удаётся... Несовершеннолетняя жительница Балаково получила условный срок за грабеж 07.09.2021 Четыре улицы Саратова остались без воды до вечера 07.09.2021 В Саратовской области зарегистрировали 238 новых заболевших коронавирусом 07.09.2021 В Саратове из машины украли бензопилу и шлифовальную машинку 07.09.2021