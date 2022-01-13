Сегодня, 13 января, в Саратове сохраняется сложная дорожная ситуация из-за сильных осадков, которые идут второй день подряд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в «Транспортном управлении» сообщили, что все маршруты общественного транспорта функционируют, однако зафиксированы увеличенные интервалы движения из-за заторов и снижения скоростного режима.

Что касается троллейбусов, СГЭТ информирует, что все маршруты движутся по графику.

Также сегодня утром снова зафиксированы пробки в 9 баллов. Движение затруднено на улицах: 50 лет Октября, Астраханской, Московской, Рабочей, Большой Садовой и Максима Горького.