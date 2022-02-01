Обильные осадки отмечены утром 1 февраля в 35 районах Саратовской области.

В связи с погодным условиями для грузового и общественного транспорта закрыто движение по федеральной автодороге Р-208 км 329 — км 597+003 и региональным трассам в Ершовском районе.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

К расчистке дорог привлечено 1237 единиц техники (федеральные трассы — 324 единицы техники, региональные — 376 единиц техники, муниципальные — 537 единиц техники).