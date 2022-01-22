Сегодня, 22 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями и обильным снегопадом затруднено движение на нескольких участках федеральных автодорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

С 11:15 закрыто движение для грузовых и маршрутных транспортных средств по федеральной трассе Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан» на участках 375-597 км из-за метели и плохой видимости.

Также закрыт участок федеральной автодороги Р-229 через Ивантеевку между южным и северным мостами. Проезд транспорта осуществляется в объезд через Ивантеевку.

В Хвалынском районе из-за ДТП на 109 км федеральной автодороги Р-228 образовалась километровая пробка.

Транспорт направляется в объезд через поселок Алексеевка.