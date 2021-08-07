Завтра, 8 августа, в центре Саратова будет ограничена остановка, стоянка и движение транспортных средств по ряду улиц в связи с проведением Всероссийских и областных соревнований по велосипедному спорту на Кубок заслуженного мастера спорта СССР Федора Тарачкова. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничение в период с 6:00 до 12:00 коснется ряда улиц:

— Радищева от Московской до Театральной площади;

— Театральная площадь от Радищева до Горького;

— Горького от Театральной площади до Московской;

— Первомайская от Соборной до Радищева.

Также сегодня, 7 августа, с 19:00 до 13:00 8 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Театральная площадь от Радищева до Горького.

На время ограничения меняется ряд маршрутов пассажирского транспорта:

№ 8А в центр: будет двигаться по Радищева, в обратном направлении: Радищева – Кутякова – Вольская – Советская и далее по схеме;

№ 52 в центр: будет сокращен до Челюскинцев, в обратном направлении: от Челюскинцев и далее по схеме движения;

№ 66 в центр: по схеме движения, в обратном направлении: Радищева – Кутякова – Вольская – Большая Казачья и далее по схеме движения;

№ 97 в центр: Радищева – Кутякова – Вольская – Сакко и Ванцетти и далее по схеме движения, в обратном направлении: по схеме движения;

№ 110 в центр: будет сокращен до Театральной площади, в обратном направлении: Большая Казачья и далее по схеме движения.