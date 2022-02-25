В Саратове талой водой с крыши затопило объект культурного наследия — дом купца Наумова. Об этом сегодня сообщили в Центре управления регионом.

Здание находится на Большой Горной, 159. Специалисты ЦУР зафиксировали видео ЧП в соцсетях. Ремонта кровли не было с 1987 года.

ЦУР поставил в известность администрацию Саратова.

— После включения многоквартирного дома в краткосрочный план региональным оператором будут организованы мероприятия по привлечению специализированной организации для проведения оценки технического состояния многоквартирного дома № 159 по ул. Б. Горной. В ходе проводимой оценки специализированной организацией определяется физический износ здания и возможность проведения капитального ремонта его конструктивных элементов. Рекомендуемые специализированной организацией к проведению виды работ по капитальному ремонту подлежат включению в краткосрочный план, как необходимые к исполнению. — ответили в мэрии.