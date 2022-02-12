Состояние мальчика, получившего множественные колото-резаные раны 12 февраля от собственной матери, врачами оценивается как тяжелое.

В настоящее время ребенок находится на лечении в Саратовской областной детской клинической больнице. Врачами клиники проведено несколько операций. — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По тактике послеоперационного лечения проводятся консультации с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии г.Москвы.

В настоящее время транспортировка мальчика в клинику в Москву не представляется возможной из-за его тяжелого состояния.

Напомним, ранее в пресс-службе правительства сообщили со ссылкой на врачей, что ребёнок находится в улов состоянии.

Стало известно, что пока не установленные должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области не исполняли свои должностные обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов малолетнего ребенка. В итоге пострадал 5-летний ребёнок, мвть которого состояла нв учете в ПДН.

В связи с этим прокуратурой Энгельса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».