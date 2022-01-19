Для освобождения улиц от незаконно припаркованных машин также привлечены экипажи ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Сегодня в ночь с 19 на 20 января продолжится комплексная уборка улично-дорожной сети. Запланировано, что очищать Саратов будет 345 единиц техники. Также с 20 до 5 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— ул. Черниговская от ул. Романтиков до 1-го пр. Танкистов,

— Мирный пер. от ул. Советской до ул. Вавилова

— ул. Крайняя от ул. Танкистов до ул. Соколовой

В день с 8 до 16 по:

— ул. Антонова (малая) от ул. Днепропетровской.

Напомним, за прошедшую ночь эвакуировано 18 машин.