По состоянию на утро 6 апреля зафиксированы подтопления паводковыми водами 17 мостов — 15 низководных мостов и двух пешеходных, двух плотин и двух участков дорог в девяти районах. Отрезаны пять жилых домов в два населённых пунктах.

Такая информация появилась в телеграм-канале председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

Организованы щесть лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах.

Подъем уровня воды зафиксирован в 23 районах. В связи с весенним половодьем режим повышенной готовности действует на территории семи районов: Аткарский , Балтайский, Дергачевский, Калининский, Новоузенский, Турковский, Самойловский.

На переправах через р. Медведица и р. Аткара в Аткарском районе за вчерашний день переправлено 96 человек, в том числе 15 детей. Лодочные переправы в Лысогорском и Самойловском районе функционируют по мере необходимости, уточнил чиновник.