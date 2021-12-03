Сегодня, 3 декабря, на карантин по ОРВИ в Саратовской области остаются закрыты 12 школ. Об этом на очередном брифинге по коронавирусу в минздраве Саратовской области рассказала замглавы регионального министерства образования Ирина Чинаева.

На карантин по коронавирусу закрыт детский сад № 20 в Вольске. Также закрыты 17 групп в 12 детских садах и 84 класса в 54 школах.

На карантин по ОРВИ ушел детский сад в Александрово-Гайском районе и 12 школ. Отправились на домашнее обучение также 33 группы в 23 детских садах и 196 классов в 66 школах.