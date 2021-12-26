В связи с заменой пожарного гидранта на улице Крымская, сегодня, 26 декабря, в домах Заводского района Саратова отключили холодную воду.

Речь идет о домах 21, 23, 25 по улице Крымская. Включить воду обещают к 17:00.

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