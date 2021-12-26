Домой Рубрики Новости Саратова Из-за замены пожарного гидранта жители Заводского района Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Из-за замены пожарного гидранта жители Заводского района Саратова остались без воды По Новости Саратова - 26.12.2021 17 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с заменой пожарного гидранта на улице Крымская, сегодня, 26 декабря, в домах Заводского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет о домах 21, 23, 25 по улице Крымская. Включить воду обещают к 17:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ещё 311 жителей Саратовской области заразились коронавирусом В колониях Саратовской области провели 80 бракосочетаний за год Саратовцев ждут снежные заносы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Из-за замены пожарного гидранта жители Заводского района Саратова остались без воды Новости Саратова - 26.12.2021 0 В связи с заменой пожарного гидранта на улице Крымская, сегодня, 26 декабря, в домах Заводского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет о домах 21,... Ещё 311 жителей Саратовской области заразились коронавирусом 26.12.2021 В колониях Саратовской области провели 80 бракосочетаний за год 26.12.2021 Саратовцев ждут снежные заносы 26.12.2021 Двое человек пострадали во влетевшей в дерево «Ниве» 26.12.2021