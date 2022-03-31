Накануне, 30 марта, в Энгельсе вечером произошел пожар в «многоэтажке». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По словам ведомства, в 20:20 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в квартире восьмого этажа десятиэтажного дома на улице Ломоносова.

Приехавшие спасатели тушили огонь площадью 10 кв. метров, горели вещи в одной из комнат. На месте работали пять пожарных расчетов.

На момент пожара в квартире находился 11-летний ребенок, который самостоятельно покинул помещение. С верхних этажей дома эвакуировали 19 человек с помощью спасательных устройств, еще 8 покинули здание самостоятельно.

Известно, что загорелось включенное в сеть зарядное устройство от телефона.