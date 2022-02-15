Из здания 12-го арбитражного саратовского суда эвакуировали более 400 человек.

Причина — сообщения о минировании. Здание обследовали правоохранители, данный факт не подтвердился.

Проводится проверка по факту ложного сообщения.

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