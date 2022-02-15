Домой Рубрики Новости Саратова Из здания суда в Саратове эвакуировали несколько сотен человек РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Из здания суда в Саратове эвакуировали несколько сотен человек По Новости Саратова - 15.02.2022 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из здания 12-го арбитражного саратовского суда эвакуировали более 400 человек. Причина — сообщения о минировании. Здание обследовали правоохранители, данный факт не подтвердился. Проводится проверка по факту ложного сообщения. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин: В Балашовском районе модернизируют общеобразовательную школу Выездные комиссии будут работать в районах, не достигших целевых показателей по зарплатам в сфере АПК Саратовский коммунист Бондаренко замечен за распусканием слухов о смерти Жириновского ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове на этой неделе пройдет 5-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2022» Новости Саратова - 15.02.2022 0 17 февраля в Саратове в Историческом парке «Россия – Моя история» начнет работу 5-й Агропромышленный Форум «САРАТОВ-АГРО. 2022». Организатор мероприятия – Выставочный центр «Софит-Экспо» при... Роман Бусаргин: В Балашовском районе модернизируют общеобразовательную школу 15.02.2022 Выездные комиссии будут работать в районах, не достигших целевых показателей по... 15.02.2022 Саратовский коммунист Бондаренко замечен за распусканием слухов о смерти Жириновского 15.02.2022 В Саратове два дня будут ловить любителей тонировки 15.02.2022